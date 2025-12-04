12.8 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pupo, la figlia Clara lo ‘tradisce’ a La volta buona: “Mio cantante preferito? Gigi D’Alessio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Il mio cantante preferito è Gigi D’Alessio”. Così Clara Ghinazzi ha risposto alla domanda di Caterina Balivo a La volta buona, tradendo simpaticamente suo padre, il cantante Pupo. 

Clara, ospite oggi nel salotto di Balivo, ha raccontato la sua famiglia non convenzionale, che per anni ha fatto discutere. Pupo conduce infatti una vita condivisa con le sue donne: le tre figlie, Ilaria, Clara e Valentina, e tre nipoti Matteo, Viola e Leonardo. Poi la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e la compagna Patricia la cui relazione è iniziata nel 1989. 

“Ho un papà eccezionale, è sempre stato presente con noi figlie. Oggi è presente anche come nonno”, ha raccontato Clara. “Può sembrare una situazione anomala – ha aggiunto – però noi l’abbiamo sempre vissuta in maniera serena. Tra tutti noi c’è un bellissimo rapporto. Per me è la normalità”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.8 ° C
13.5 °
12.1 °
72 %
0.5kmh
20 %
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1380)sport (57)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati