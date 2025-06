(Adnkronos) – “Kiev non vuole la pace”. E’ il nuovo attacco del presidente russo Vladimir Putin all’Ucraina, nell’intervento durante la riunione del governo. Putin prende di mira il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha giudicato non all’altezza la delegazione russa inviata agli incontri di Istanbul. “Il regime di Kiev non ha cultura politica di base”, dice il leader del Cremlino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)