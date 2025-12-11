9.1 C
Putin chiama Maduro: “Solidarietà di fronte a pressioni esterne”

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per esprimere al leader venezuelano “solidarietà” e “sostegno” di fronte “alle crescenti pressioni esterne”, con un chiaro riferimento alle operazioni avviate dall’amministrazione Trump nei confronti del Venezuela, ultima delle quali il sequestro di una petroliera. A renderlo noto con un comunicato è il Cremlino. 

“Vladimir Putin ha espresso la solidarietà con il popolo venezuelano e ha riaffermato il suo sostegno al corso del governo Maduro, che è teso a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità di fronte alla crescente pressione esterna”, recita il comunicato del Cremlino, secondo quanto riferisce la Tass.  

Durante la telefonata, aggiunge la nota, “i due capi di Stato si sono scambiati le opinioni su un ulteriore sviluppo delle amichevoli relazioni tra Russia e Venezuela in linea con la partnership strategica e l’accordo di cooperazione entrato in vigore nel novembre di quest’anno”.  

“Le due parti – conclude il comunicato – hanno ribadito il loro reciproco impegno per una consistente applicazione dei progetti congiunti in materia di commercio, economia, energia, finanza, cultura, assistenza umanitaria ed altro”.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

