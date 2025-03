“Putin ha pregato per l’amico Trump dopo l’attentato”, la rivelazione di Witkoff

(Adnkronos) –

Vladimir Putin ha "pregato per il suo amico" quando Donald Trump è stato vittima di un attentato durante la campagna elettorale lo scorso luglio. E' Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano per la Russia, a rivelare il dettaglio che gli è stato raccontato proprio da Putin. Il presidente russo ha ricevuto Witkoff in un recente incontro a Mosca, nell'ambito dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. "Quando il presidente è stato ferito, Putin è andato nella sua chiesa e ha incontrato il suo prete e pregato per il presidente", ha detto Witkoff al giornalista Tucker Carlson ricordando l'attentato subito dal presidente americano a Butler, in Pennsylvania, durante un comizio a luglio. L'inviato speciale non ha esitato ad aggiungere che Putin "nutre sentimenti di amicizia" per il presidente degli Stati Uniti e "ha pregato per il suo amico". Witkoff ha riferito l'aneddoto a Trump e il presidente è rimasto "chiaramente colpito". Inoltre, l'inviato speciale Usa ha rivelato che Putin ha fatto realizzare da un importante artista russo un "bel ritratto" di Trump. Il dono consoliderebbe ulteriormente il rapporto che nemmeno la guerra in Ucraina ha scalfito: Trump ha ripetutamente manifestato la propria ammirazione per il presidente russo definendolo "un genio" e "un leader forte".