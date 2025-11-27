9.8 C
Putin: “Piano Usa base per accordo. Stop combattimenti se Ucraina si ritira da terre Russia”

Vladimir Putin esprime un primo giudizio positivo sul piano elaborato da Donald Trump per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. “La federazione russa in generale è d’accordo che l’elenco dei punti degli Stati Uniti sull’Ucraina possa costituire la base per futuri accordi”, le parole del presidente russo, in una conferenza stampa a Bishek, riportate dalla Tass. “Ogni parola del piano di pace per l’Ucraina deve essere discussa seriamente”, ha aggiunto, evidenziando concetti già noti. I negoziati con gli Usa ruotano attorno “al riconoscimento della sovranità della Russia sulla Crimea e sul Donbass”. 

Quindi, l’apertura al cessate il fuoco: “Se le truppe ucraine si ritirano dai territori che attualmente occupano, allora smetteremo di combattere. Se non si ritirano, useremo la forza”. 

Putin ha confermato che il Cremlino attende la prossima settimana una delegazione degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si affiderà all’inviato speciale Steve Witkoff per i colloqui con la Russia. Putin, intanto, invia messaggi all’Europa: “Coloro che parlano di rischio di un attacco della Russia all’Europa sono truffatori 

