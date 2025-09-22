25.1 C
Putin: “Russia risponderà a ogni minaccia”. Il messaggio a Trump sulle armi nucleari

Il dialogo tra potenze nucleari rischia di andare in crisi e la Russia è pronta a rispondere a ogni minaccia. Intanto, Mosca è disposta a prorogare il trattato New START, che limita il numero di testate nucleari, se gli Stati Uniti faranno lo stesso. Vladimir Putin si esprime così nella riunione del Consiglio di sicurezza. Le dichiarazioni del presidente russo, preannunciate dalla Tass come “importanti”, vengono diffuse dopo la riunione. “La Russia è pronta a rispondere a qualsiasi minaccia strategica, non solo a parole, ma con misure militari-tecniche”. parole di Putin fanno riferimento ad un quadro in evoluzione e non mancano toni allarmistici: “La situazione nella sfera della stabilità strategica continua a deteriorarsi. Le azioni distruttive dell’Occidente hanno gravemente minato le basi del dialogo tra paesi con armi nucleari”. “La Russia non è interessata a una corsa agli armamenti”, dice il numero 1 del Cremlino, inviando messaggi agli Usa e a Donald Trump. “La scadenza del trattato New START nel 2026 significa la scomparsa dell’ultimo accordo che limita direttamente il potenziale missilistico. La Russia vuole tentare di mantenere lo status quo creato dal trattato New START”, afferma il presidente riferendosi all’accordo – New Strategic Arms Reduction Treaty – siglato con gli Stati Uniti nel 2010 e esteso fino al 5 febbraio 2026 nonostante Mosca, nel 2023, abbia sospeso la propria partecipazione. “Il mantenimento da parte della Russia delle restrizioni del trattato New START è possibile solo in caso di passi analoghi da parte degli Stati Uniti”, precisa Putin, evidenziando che “il sistema di accordi tra Russia e Stati Uniti sul controllo delle armi missilistiche nucleari e delle armi difensive strategiche è quasi completamente smantellato”. Putin, riferisce la Tass, ha ordinato di monitorare attentamente l’espansione dei componenti del sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti, inclusa la preparazione per il dispiegamento di mezzi di intercettazione nello spazio. “La Federazione Russa è sicura dell’affidabilità e dell’efficacia delle sue forze di deterrenza”, dice il presidente. ▪️  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

