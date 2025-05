Quando si gioca l’ultima giornata di Serie A? La risposta del presidente Simonelli

(Adnkronos) –

Quando si giocherà l’ultima giornata di Serie A? Al momento, è tutto ancora da definire. Lo ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine dell’assemblea in corso oggi al Salone d’Onore del Coni a Roma. “Sul calendario, il consiglio ha deciso di non cambiare nulla. Le partite rimarranno il sabato e la domenica del 24 e 25 maggio. Aspettiamo, ci sarà un altro consiglio che potrebbe confermare le decisioni di oggi o cambiarle. Ad oggi tutto rimane inalterato. Inter e Napoli d’accordo? È inevitabile, la decisione spetta al consiglio”. L’ultima giornata di campionato sarà decisiva per definire la classifica: Inter e Napoli si giocano la volata scudetto punto a punto, la zona Champions resta un’ammucchiata con diverse squadre in lotta e anche per la salvezza regna l’incertezza. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)