Qvc Italia, nuova campagna dedicata alla gentilezza come forza del cambiamento

martedì 24 Febbraio 2026
(Adnkronos) – La Giornata internazionale della donna si conferma un appuntamento strategico per Qvc Italia, leader nel live shopping multipiattaforma, che rinnova il proprio impegno nel promuovere l’empowerment femminile e nel creare opportunità concrete affinché le donne possano esprimere pienamente il proprio potenziale, dentro e fuori il mondo del lavoro. Anche nel 2026, Qvc Italia pone al centro della sua attenzione un valore spesso sottovalutato ma profondamente trasformativo: la gentilezza. 

‘Diamo Voce alla Gentilezza’ è infatti il claim della nuova campagna, attiva dal 1° al 15 marzo 2026. Il concept nasce da un insight culturale attuale: in un contesto che tende a premiare la competizione e l’individualismo, la gentilezza viene ancora troppo spesso percepita come fragilità. Qvc Italia ribalta questa visione, raccontandola come una forza autentica e rivoluzionaria, capace di generare connessioni, costruire comunità e diventare un vero motore di cambiamento, anche nei contesti professionali. Gentilezza come scelta consapevole, quindi, ma anche come espressione di intelligenza emotiva, leadership e determinazione. Un valore che, se riconosciuto e praticato, contribuisce a creare ambienti inclusivi, in cui la diversità è una risorsa e l’autenticità diventa leva di crescita collettiva. Per l’occasione, Qvc Italia ha selezionato un esclusivo charity item del brand M. Asam: il Magic care super glow kit, composto da Cleansing Balm (100 ml) e Glow Up Cream (50 ml). Un kit beauty che unisce ingredienti di origine naturale e principi attivi high-tech, in vendita al prezzo di 34.90 euro. L’intero ricavato sarà devoluto a WeWorld, l’organizzazione no profit italiana attiva in oltre 20 Paesi, a sostegno del progetto Spazi Donna, che offre alle donne in situazioni di vulnerabilità luoghi sicuri di ascolto, accoglienza e crescita. 

La campagna sarà supportata da una strategia di comunicazione integrata che include una landing page dedicata sul sito ufficiale www.qvc.it, video promozionali in onda sul canale 32 del digitale terrestre, su Qvc+ e contenuti appositamente creati per i canali social dell’azienda (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube). La conferma dell’impegno di Qvc Italia sul fronte dell’empowerment femminile e delle tematiche diversity, equity & inclusion ha ottenuto un riconoscimento tangibile: Qvc Italia ha rinnovato la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, attestando l’efficacia delle politiche strutturali implementate per garantire equità di opportunità e un ambiente di lavoro realmente inclusivo. 

