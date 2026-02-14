10.9 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Rabiot, polemica dopo espulsione: posta rigore sbagliato da Fullkrug. Era irregolare?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il rigore calciato, e sbagliato, da Niclas Fullkrug andava ripetuto? Pisa-Milan, anticipo della 25esima giornata di Serie A, vinta dai rossoneri 2-1 grazie al gol di Modric nel finale, sta lasciando strascichi per alcune decisioni arbitrali giudicate dubbie dai protagonisti in campo. Tra tutti, Adrien Rabiot, espulso proprio nel convulso finale dell’Arena Garibaldi per proteste. 

Nel mirino del francese, in particolare, c’è il penalty assegnato ai rossoneri e sbagliato da Fullkrug al 56′. Il centrocampista del Milan ha postato, nelle ore immediatamente successive al match, una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede il difensore del Pisa Canestrelli entrare in area prima che l’attaccante tedesco calci il pallone. Inoltre l’immagine evidenzia come il portiere toscano Nicolas non sembri avere almeno un piede sulla linea di porta. 

Ma cosa dice il regolamento? Le regole della Serie A, in realtà, non danno ragione a Rabiot. L’ingresso anticipato in area di Canestrelli infatti sarebbe stato punito dal Var, che avrebbe fatto ripetere il calcio di rigore, se il difensore avesse avuto un ruolo attivo sulla ribattuta del penalty, condizione però che non si è verificata visto che Fullkrug ha messo il pallone direttamente sul fondo. 

Stessa considerazione per quanto riguarda la posizione di Nicolas. La posizione non conforme, comunque da confermare al Var, del portiere del Pisa sarebbe stata punita se lo stesso avesse parato il calcio di rigore. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

