Rabiot, ‘stoccata’ a Leao: “Non è più giovane, deve chiedersi dove vuole arrivare”

(Adnkronos) –

Adrien Rabiot ‘scuote’ Rafa Leao. Il centrocampista del Milan, tornato in Serie A in estate dal Marsiglia, ha parlato del compagno di squadra, troppe volte al centro delle critiche per un rendimento discontinuo a fronte di un talento cristallino. “So che di lui se ne parla sempre molto. È un giocatore che ha enormi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce”, ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Sarebbe un vero peccato se rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric. Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere”, ha continuato il centrocampista francese, che fin qui ha collezionato cinque presenze tra Serie A e Coppa Italia con un assist.

“Per noi sarebbe un peccato, uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Allegri sa trarre il meglio dai giocatori”, ha spiegato Rabiot, “spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)