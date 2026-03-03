16.6 C
Firenze
martedì 3 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Raf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: “Due adolescenti innamorati”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sembrava che il teatro dell’Ariston fosse vuoto e che ci fossero solo mamma e papà”. Così Bianca Riefoli ha commentato l’ultima esibizione al Festival di Sanremo 2026 di Raf con il brano ‘Ora e per sempre’, dedicato alla moglie Gabriella Labate. L’artista ha cantato con lo sguardo fisso sulla moglie, mentre le telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionante il ringraziamento finale: “È stata la mia ispirazione per questo brano”. 

Ospite oggi a La volta buona, la figlia primogenita Bianca Riefoli ha raccontato il dietro le quinte della performance del padre, alla quale ha preso parte in veste da ballerina: “Io ero davvero emozionata, stavo tremando ma papà mi ha detto di divertirmi e mi sono sciolta”.  

E sul legame tra i genitori, Riefoli ha aggiunto: “Mi fanno morire perché sembrano dei sedicenni innamorati, sono sposati da 30 anni. Il nostro legame di famiglia è sempre stato fortissimo, ma la chimica che c’è tra loro due dopo tutti questi anni è inspiegabile”.  

E sul segreto di amore così duraturo: “Complicità e pazienza, da parte di entrambi allo stesso modo”, ha concluso.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.6 ° C
17.1 °
14.9 °
60 %
2.6kmh
20 %
Mar
16 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1480)ultimora (1333)sport (70)Eurofocus (47)demografica (30)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati