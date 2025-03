Raffa (Arsial): “Convenzione con Ismea centrale per filiere agroalimentari”

(Adnkronos) – “E’ un momento importante per Arsial, che punta a un progetto ampio su ricorca e innovazione. Con questa convenzione puntiamo a rilanciare, visto che c’era già stata in passato, la collaborazione con Ismea ma vogliamo farlo in modo più concreto e operativo. Il contributo dell’Istituto sarà fondamentale per fornire i dati che servono alla Regione per prendere le decisioni politiche necessarie per le filiere”. Così Massimiliano Raffa, commissario straordinario dell’Arsial, nel corso della sottoscrizione oggi a Roma della convenzione operativa tra Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)