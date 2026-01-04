Raffica di meme dopo cattura Maduro: “Con gli Usa non si scherza”

(Adnkronos) – ”Con gli Stati Uniti non si scherza”. Questo il messaggio che, in un modo o nell’altro, accomuna la raffica di meme diffusi dall’Amministrazione Trump su ‘X’ dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti. A partire al meme diffuso sull’account ufficiale ‘X’ del Dipartimento di Stato americano. ”Il presidente Trump è un uomo d’azione. Se non lo sapevi, ora lo sai” recita il post che accompagna un’immagine in bianco e nero del presidente americano. Sulla foto una scritta in rosso che invita a ”non fare il furbo” con lui e recita: “Non giocare con il presidente Trump”.

Sull’account di ‘X’ della Casa Bianca è stato poi postato un meme che mostra un’immagine sempre in bianco e nero di Trump che esce da un’auto, in un aeroporto, e la scritta in maiuscolo ‘FAFO’. La didascalia ribadisce: ”Non si gioca. Fafo”. L’acronimo, spiega il Wall Street Journal, sta per: “F-Around and Find Out” e, letteralmente, può essere tradotto con “combinare guai e scoprire cosa succede”. Si riferisce a un modello educativo che incoraggia i genitori a lasciare che i figli imparino dalle conseguenze delle loro azioni, anziché iperproteggerli.

Inoltre, sul suo Truth Social, il presidente Trump ha condiviso un video di Maduro che diceva “Vieni a prendermi!”. A questo seguiva un filmato di un’aquila calva, simbolo ufficiale degli Stati Uniti dal 1782, e di un missile lanciato. In sottofondo la musica di “Thunderstruck” degli AC/DC.

Anche Katie Miller, ex consigliera di Trump e sposata con il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, ha postato un meme dopo la cattura di Maduro. Questa volta non si tratta di un post direttamente collegato all’attacco in Venezuela, ma sembra piuttosto riferirsi alle ambizioni future degli Stati Uniti. Katie Miller ha infatti pubblicato una mappa della Groenlandia raffigurata con i colori della bandiera americana e la didascalia: “Presto”. Trump ha ripetutamente auspicato che gli Stati Uniti prendessero il controllo della Groenlandia dalla Danimarca.

