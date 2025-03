Ragazza scomparsa da sabato a Latina, l’appello

(Adnkronos) – Appello per una giovane 26enne di origini siriane scomparsa da Latina ieri. Ayah Krdi, si legge su post dell’associazione Penelope Lazio (associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse Odv), “si è allontanata da casa per recarsi alla casa di riposo Sasn Francesco di Latina. Era a piedi, con il cellulare. Potrebbe trovarsi presso stazioni di autobus o metro”. L’appello continua dando una descrizione della giovane: “è alta 1,64 mt, corporatura media, indossa un velo nero come copricapo, una giacca di colore nero e grigio, jeans, scarpe da ginnastica bianche ed ha una borsa nera. Potrebbe avere bisogno di aiuto”, chiude l’appello dell’associazione pubblicando anche una foto della giovane. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)