12.1 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ragazzino di 12 anni investito da ambulanza a Genova, è grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Genova dopo essere stato investito da un’ambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 in via Archimede.  

Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre andava a scuola, stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato investito dal mezzo in sirena. L’impatto è stato violentissimo, il dodicenne ha riportato gravi traumi agli arti inferiori. 

Soccorso dal 118 e da un’ambulanza della Squadra Emergenze è stato intubato e portato all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso. La dinamica è al vaglio della polizia locale che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi del caso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.1 °
9.3 °
74 %
0.2kmh
76 %
Mar
12 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1355)ultimora (1251)sport (58)demografica (33)attualità (26)cronaca (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati