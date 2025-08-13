Ragazzino di 13 anni guida moto d’acqua, multa di 3.600 euro

(Adnkronos) –

Una multa da oltre 3.600 euro. È costata cara una bravata in mare a una famiglia olandese in vacanza sulla costa livornese. Un ragazzo di 13 anni è stato sorpreso alla guida di una moto d’acqua nei pressi del litorale tra Cecina e Vada. A individuarlo sono stati i militari della Guardia Costiera di Cecina, impegnati nei controlli dell'”Operazione Mare e Laghi Sicuri”, coordinata dalla Direzione Marittima di Livorno. Il ragazzo era in compagnia del padre e indossava regolarmente il laccetto di sicurezza, segno inequivocabile – secondo quanto accertato dai militari – che fosse lui a condurre il mezzo. Immediato l’intervento della pattuglia a bordo del battello GC B60: al padre, titolare di patente nautica, è stato ordinato di assumere il controllo del mezzo e rientrare nel porto di Cecina, dove la moto d’acqua era stata noleggiata. Una volta a terra, entrambi sono stati convocati negli uffici della Guardia Costiera. L’epilogo: una sanzione amministrativa da 3.670,33 euro a carico del genitore per violazione del Codice della Nautica da diporto, che vieta l’uso di moto d’acqua ai minori non abilitati. Nella stessa giornata, un altro intervento ha portato alla scoperta di un natante a motore di circa 9 metri privo di assicurazione. Anche in questo caso, il proprietario è stato scortato in porto e sanzionato con una multa di 800 euro. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)