28.4 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ragusa, tragedia in azienda agricola: 15enne travolto e ucciso da trattore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia a Ragusa dove un ragazzo di 15 anni, Andrea P., è morto in un drammatico incidente nell’azienda agricola del padre. Il suo corpo senza vita è stato trovato in contrada San Gimino, al confine con Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato travolto da un trattore rimanendo schiacciato.  Da comprendere, ancora, chi fosse alla guida del mezzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e a causa delle condizioni drammatiche del giovane è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso del 118. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.  “Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia sgomenti. L’intera comunità è sotto choc ed è vicina alla famiglia”, dice all’Adnkronos il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
29 °
27.3 °
48 %
1.5kmh
40 %
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (14)carabinieri (13)Gaza (10)incidente (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati