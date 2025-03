Rai, avviato dialogo tra azienda e sindacati su stabilizzazione precari

(Adnkronos) –

Dialogo avviato tra la Rai e i sindacati dei giornalisti sul tema della stabilizzazione dei precari. A quanto apprende l’Adnkronos ieri l’amminisitratore delegato Giampaolo Rossi insieme alle strutture aziendali competenti ha incontrato i rappresentanti dell’Usigrai, e oggi quelli di Unirai. Un incontro “sereno, di natura squisitamente sindacale -lo descrive all’Adnkronos il segretario di Usigrai Daniele Macheda – in cui è stato avviato un dialogo e dove abbiamo esposto le nostre richieste”. “Il confronto è stato positivo, l’avvio di questa trattativa è un bel segnale – dice il segretario dell’Unirai Francesco Palese – Il dialogo porta sempre buoni frutti, anche quello tra le diverse sigle sindacali”. A quanto si apprende, le parti si rivedranno non più tardi della prossima settimana, data la volontà comune di arrivare celermente ad una soluzione per la stabilizzazione dei giornalisti precari. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)