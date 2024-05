Rai, Davide Di Pietro eletto in Cda in rappresentanza dei dipendenti

(Adnkronos) – Davide Di Pietro è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione della Rai, in rappresentanza dei dipendenti. Per Di Pietro è un secondo mandato con 2690 voti, si legge sul profilo Facebook dell'associazione Rai bene comune-IndigneRai che augura "buon lavoro" al consigliere. Alessandra Clementini si è fermata a 1950 voti, mentre Pietro Muratori a 1565. Di Pietro era stato eletto lo scorso novembre in sostituzione dello scomparso Riccardo Laganà. "Mi congratulo con Davide Di Pietro per la rielezione a Consigliere di Amministrazione Rai, eletto dai dipendenti anche per il prossimo triennio" scrive sui social, l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. "Ho avuto modo di apprezzare le sue doti ed il suo impegno, in questo semestre, in sostituzione del compianto Riccardo Laganà, prematuramente scomparso. Buon lavoro, sempre a favore dei dipendenti tutti e dell’Azienda Rai". "Buon lavoro e complimenti a Davide Di Pietro per la rielezione al Cda Rai" scrive su X Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. "I dipendenti avranno ancora un punto di riferimento serio e affidabile. Una persona capace di dialogare con tutti. Contenti per il nostro contributo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)