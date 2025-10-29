Rai, il 5 novembre audizione di Ranucci in Vigilanza

20.7 C
(Adnkronos) – E’ stata calendarizzata per mercoledì 5 novembre alle 20 l’audizione del conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci in commissione di Vigilanza Rai, che ha avuto stamattina il via libera dell’ufficio di presidenza della commissione bicamerale. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari. 

“Ottima l’audizione di Sigfrido Ranucci in commissione voluta fortemente da tutte le opposizioni. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, gravissimi, che vedono la persona di Sigfrido Ranucci colpita nel più profondo, era necessario e doveroso ascoltarlo in audizione in vigilanza rai per ristabilire insieme delle regole democratiche nel rispetto non solo del giornalista colpito, ma di tutta la libertà dell’informazione e della nostra democrazia. La maggioranza tuteli la nostra libertà di stampa e la nostra democrazia insieme alle opposizioni, lo dice la Costituzione”, ha dichiarato Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai. 

 

