Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Rai: Sabina Sacchi responsabile ad interim Offerta informativa, sostituisce Maggioni

Ultima ora
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La vice direttrice Sabina Sacchi è la nuova responsabile, ad interim, della Direzione Editoriale per l’Offerta informativa. A quanto apprende l’Adnkronos, è questa la decisione dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha così individuato chi andrà momentaneamente a ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Monica Maggioni in attesa di vagliare il profilo di chi lo ricoprirà poi ufficialmente. Nell’ordine di servizio arrivato oggi in azienda, l’ad ha rivolto a Maggioni “un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in favore dell’Azienda”. Qualche settimana fa, la Maggioni aveva lasciato l’incarico di direttrice dell’Offerta Editoriale, che ricopriva da tre anni, in favore di un accordo di collaborazione con l’azienda pubblica.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

