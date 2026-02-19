Rai Sport, Paolo Petrecca rimette mandato all’Ad Rossi

11.9 C
(Adnkronos) – Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. E’ quanto si apprende da fonti Rai. 

 

Novità sulla cerimonia finale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A quanto apprende l’Adnkronos la telecronaca Rai sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona. 

La cerimonia di chiusura si terrà infatti nell’Arena di Verona, l’iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. L’appuntamento è il 22 febbraio per uno spettacolo che fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne. 

 

