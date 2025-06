Rai, tra ‘cancellati’ new entry e rivoluzione sport: ecco i palinsesti d’autunno

(Adnkronos) – Volti nuovi, programmi di sport rinnovati, grande fiction e qualche trasmissione cancellata. Sono molte le novità della programmazione Rai per l’autunno 2025 che emergono dai palinsesti presentati oggi, venerdì 27 giugno, a Napoli. “Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti all’interno di un meccanismo di equilibrio e di sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda”, ha spiegato l’ad Giampaolo Rossi. Palinsesti che “sono oggi più incisivi rispetto a quelli dello scorso anno e i risultati che ci aspettiamo sono sicuramente migliorativi”. Cancellati dal nuovo palinsesto ‘Agorà Weekend’ di Sara Mariani, ‘Rebus’ di Giorgio Zanchini e il programma di inchiesta ‘Il fattore umano’ di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. Assenti nell’offerta anche ‘Tango’ di Luisella Costamagna e ‘Generazione Z’ condotto da Monica Setta. Una ventata di novità arriva nell’autunno sportivo in Rai con il ritorno – in seconda serata su Rai 2 – dello storico ‘Processo del lunedì’, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, che avrà l’obiettivo di tener vivo il dibattito sulla tre giorni calcistica. Ma grandi novità prevede anche la ‘Domenica Sportiva’: circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. Una doppia conduzione, Simona Rolandi affiancata da un giornalista Rai, e uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a nuove soluzioni grafiche e scenografiche. Olimpiadi e Paralimpiadi invernali cattureranno gli appassionati tra febbraio e marzo sulla rete olimpica, Rai 2, fin dal mattino e con alcuni spazi ad hoc anche al pomeriggio e alla sera. Le redazioni di Milano e Roma saranno guidate dal vicedirettore Auro Bulbarelli. La cronaca degli eventi calcistici sarà di Alberto Rimedio e Lele Adani, con Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni e la supervisione del vicedirettore Marco Lollobrigida. Perché “squadra che vince non si cambia”, ha detto il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Non solo calcio: anche tennis, ciclismo e naturalmente la Milano – Cortina. Il sabato e la domenica, già dal mattino, nelle due settimane di febbraio e poi a marzo, Rai Sport sarà sulle piste di Milano e di Cortina, per raccontare le gesta degli atleti olimpici e paralimpici. Dirette, interviste, telecronache: tutto coordinato da Milano, con uno studio in esterna. Infine, last but not least, una versione più lunga del TG Sport è già in calendario: durerà 45 minuti, 25 dei quali su Milano-Cortina 2026: resoconti, interviste, speciali realizzati dalla redazione di Milano con campioni olimpici e paralimpici. Al centro il viaggio della Fiaccola Olimpica, dal 6 dicembre al 6 febbraio. Più cinema, documentari e serie di grande richiamo per i palinsesti autunnali Rai. Tanti i titoli a partire dal pluripremiato ‘C’è ancora domani’, esordio alla regia di Paola Cortellesi, che ha sbancato al botteghino e ha vinto ben sei David di Donatello ad Alessandro Siani con il suo ‘Succede anche nelle migliori famiglie’ fino a Leonardo Pieraccioni, autore e protagonista di ‘Pare parecchio Parigi’. Ma non solo commedia: Pierfrancesco Favino in ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis indossa i panni di Salvatore Todaro. A illuminare il tardo autunno anche le grandi serie tv: su Rai1 è l’attesissima quinta e ultima stagione di ‘Morgane Detective Geniale’, prodotto amatissimo dal pubblico. Tra le serie c’è anche ‘Occhi di gatto’, su Rai 2, che propone il maggior successo della tv francese della scorsa stagione. Torna con 18 nuovissimi episodi ‘The Rookie’ che aveva chiuso la sesta stagione lasciando il pubblico in sospeso. Grande novità è ‘Rise of the Raven’: arrivano su Rai 2 i dieci episodi di una serie ambiziosissima prodotta da Austria e Ungheria, che tra battaglie gigantesche e grandiosi scenari ricostruisce l’Europa del XV secolo. È previsto per questo autunno, a ottobre su Rai 2, a distanza di cinquant’anni dall’esordio giapponese dell’anime, il ritorno sul piccolo schermo di ‘Ufo Robot Goldrake’, noto anche come Atlas Ufo Robot, poi trasmesso in Italia con enorme successo a partire dal 1978.

Su Rai3, spazio al grande cinema d’autore, italiano ed internazionale. Da ‘Open Arms – la legge del mare’ a ‘Primadonna’, opera seconda di Marta Savina, autrice sempre attenta alle complesse tematiche contemporanee che riguardano il mondo femminile. Non mancano i grandissimi nomi di Hollywood, da Scorsese a Woody Allen. Approda in prima visione su Rai 3 anche Martin Scorsese, con il suo ultimo capolavoro noir, ‘Killers of the Flower Moon’, con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro. Altri importanti autori troveranno posto nelle prime serate di Rai 3: primo fra tutti Woody Allen che con ‘Un colpo di fortuna’ ha festeggiato il suo cinquantesimo film. Ancora, vedremo Luc Besson con il suo ‘Dogman’. Tra i documentari, spiccano ‘Cent’anni di Camilleri’, scritto e diretto da Francesco Zippel e ‘Il caso Mollicone’, scritto da Nicola Vicinanza e diretto da Giampaolo Marconato, in onda su Rai 2. Il doc riprende il caso del 2001, quando l’Italia fu sconvolta dalla tragica morte di Serena Mollicone, una ragazza di 18 anni, il cui corpo senza vita venne trovato nei boschi di Arce. Ancora, ‘Pupi Avati. Che cinema la vita!’, un documentario dedicato a Pupi Avati, uno dei maggiori registi del cinema italiano. È lo stesso Pupi Avati a raccontarsi davanti alle telecamere, rievocando la sua grande passione per la musica e il sogno di diventare un jazzista, che svanì quando nella band nella quale suonava fece il suo ingresso il più talentuoso Lucio Dalla. Grande attesa anche per ‘Essenzialmente Rino Gaetano’, diretto da Giorgio Verdelli. Il documentario esplora la vita’, la carriera e l’eredità di uno degli artisti più originali e controversi della musica italiana: Rino Gaetano. Un’offerta variegata e di appeal. E’ quella presentata dal direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati oggi a Napoli per i palinsesti Rai d’autunno. Si comincia con Rai1, dove spiccano tra gli altri, ‘Balene – Amiche per sempre’, per la regia di Alessandro Casale, dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, in cui Veronica Pivetti e Carla Signoris danno vita a un’amicizia capace di resistere alle sfide del tempo. ‘La ricetta della felicità’, con la regia di Giacomo Campiotti, con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, una commedia corale, che racconta con leggerezza come si possa rinascere anche dai momenti più difficili. Sul fronte dell’avventura torna un’icona della fiction Rai in una grande serie evento: ‘Sandokan’ (regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo), con Can Yaman nel ruolo del leggendario pirata malese. Nella commedia romantica ‘Se fossi te’ (regia di Luca Lucini) i coniugi Marco Bocci e Laura Chiatti si trovano letteralmente l’uno nei panni dell’altra, generando situazioni ironiche e profonde riflessioni sulle differenze sociali. Su Rai 2 debutta ‘Estranei’ (regia di Cosimo Alemà) con Elena Radonicich, mentre su Rai3 spazio a una grande coproduzione internazionale realizzata con l’Alleanza Europea (Rai – France Télévisions – Zdf): Kabul (regia di Kasia Adamik, Olga Chajdas) con Gianmarco Saurino e Valentina Cervi, che ripercorre gli ultimi giorni della presenza internazionale nella capitale dell’Afghanistan travolta dall’occupazione talebana. E ancora: ‘Vespucci, il viaggio più lungo’ (regia di Flavio Maspes), è una docuserie dedicata al tour mondiale della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci: un viaggio attraverso mari e culture che celebra l’eccellenza del made in Italy. Quattro sono i nuovi titoli realizzati Rai Play: tra questi ‘Hype’ (regia di Fabio Mollo, Domenico Croce) che racconta una storia di amicizia e rap tra le difficoltà del quartiere milanese QT8. In ‘Tutta scena’ (regia di Nicola Conversa) il sogno del teatro di un gruppo di giovani prende vita sotto la guida di un maestro d’eccezione interpretato da Giorgio Panariello. ‘L’appartamento sold out’ (regia di Giulio Manfredonia, Francesco Apolloni) con Giorgio Pasotti è un dramedy che esplora la convivenza forzata di tre coppie di etnia diversa. A questi, si aggiunge Nathank K. (regia di Alessio Lauria) con lo stand-up comedian Nathan Kiboba. Per il 2026 una selezione di titoli che mescolano grandi emozioni e impegno. Tra questi su Rai1, ‘Guerrieri – La regola dell’equilibrio’ (regia di Gianluca Maria Tavarelli) con Alessandro Gassmann, dai romanzi di Gianrico Carofiglio, intreccia giustizia ed etica in un legal drama avvincente. Poi l’attesa ‘La preside’ (regia di Luca Miniero), in cui Luisa Ranieri veste i panni una dirigente scolastica ispirata a Eugenia Carfora, che ha trasformato l’Istituto superiore di Caivano in un simbolo di riscatto sociale. Tornano poi quasi tutte le serie più amate: ‘Blanca 3’, ‘Don Matteo 15’, ‘Il commissario Ricciardi 3’, ‘Makari 4’, ‘Un professore 3′. Non manca l’appuntamento con il coming of age Mare fuori 6 (regia di Beniamino Catena) con Carmine Recano, Lucrezia Guidone e Maria Esposito, record di visualizzazioni sulla piattaforma Rai Play. Un talk-show culturale in diretta da Luca Barbareschi, in cui si esplora – con leggerezza, profondità e ironia – la tensione che ogni essere umano vive tra forze opposte ma vitali: forza e compassione, giustizia e perdono, slancio e attesa, desiderio e timore, bellezza e verità. E’ una delle novità del palinsesto 2025-2026 di Rai Cultura, presentato oggi a Napoli. Un’offerta che punta sui grandi ‘pezzi forti’ della sua programmazione. A partire da Alberto Angela che, con il suo ‘Ulisse – Il piacere della Scoperta’, sarà in onda a fine dicembre alle 21.30. Il conduttore torna in prima serata su Rai1 in una nuova stagione dedicata alla storia, all’arte, alla cultura, a luoghi da sogno e a personaggi del passato. Di Alberto Angela prosegue anche ‘Stanotte a…’, in onda giovedì 25 dicembre alle 21.30, la prestigiosa serie di notti in viaggio con il conduttore, che sarà in onda anche il sabato alle 15 con ‘Passaggio a Nord Ovest’. Altra novità, ‘La Biblioteca dei Sentimenti’, che quest’anno sarà condotta da Maria Latella in una versione rinnovata. Un viaggio tra le grandi firme dell’editoria. In onda il venerdì dal 3 ottobre alle 15.25. Confermati i programmi ormai consolidati. Tra questi, ‘A Sua immagine’ con Lorena Bianchetti torna nel fine settimana, in onda il sabato alle 16.00 e la domenica alle 10.30. Tornano anche ‘Splendida Cornice’ condotto da Geppi Cucciari, e lo storico ‘Sottovoce’ di Gigi Marzullo. Grande spazio anche agli eventi di musica classica e opera. Dopo i successi di pubblico e critica degli ultimi anni, anche questo autunno su Rai1 l’apertura della stagione della Scala il 7 dicembre. A seguire i tradizionali concerti di Natale e Capodanno e tanti altri appuntamenti di grande rilievo. Sabato 1mo novembre in prima serata alle 21.30 dal Teatro dell’Opera di Roma torna in scena il capolavoro di Giacomo Puccini, ‘Tosca’. Molti gli eventi degni di nota. Da segnalare, ‘Salemme. Il bello della diretta’: in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli domenica 4 gennaio alle 21.30 Vincenzo Salemme dirige e interpreta la commedia ‘Ogni promessa è debito’. La storia ruota attorno alla vicenda di un voto religioso, fatto da Benedetto Croce, titolare di una pizzeria, in una situazione di grave pericolo e in stato di sonnambulismo. ‘Attenti al libro’, in onda giovedì 9 ottobre alle 21.20, condotto da Francesca Fialdini, è un varietà culturale evento in diretta che gioca con le pagine dei classici della letteratura per ritrovare in ciascuna di esse un aggancio con l’attualità, con ciò che siamo, con i fatti del presente e addirittura del giorno. Nel 2026, Rai Cultura punta – tra gli altri- su Pif, con ‘Caro Marziano’. Una collezione di brevi reportage su storie, volti e luoghi dell’Italia contemporanea raccontati a un ipotetico visitatore alieno. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)