15.8 C
Firenze
martedì 17 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Raid israeliano a Teheran: ucciso il capo dei Basij Gholamreza Soleimani

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ucciso in Iran il generale Gholamreza Soleimani, comandante della milizia Basij. Lo hanno confermato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) annunciando che Soleimani è stato colpito mentre si trovava, insieme ad alti ufficiali, in un accampamento di comando mobile a Teheran dopo che il quartier generale della milizia era stato già distrutto da precedenti attacchi. 

Le stesse fonti militari israeliane affermano inoltre che anche il vice comandante dei Basij, Seyyed Karishi, e altri alti ufficiali sarebbero stati eliminati in un raid aereo simile a Shiraz.  

Al momento non sono arrivati commenti ufficiali da Teheran sulla conferma delle morti dei comandanti Basij né sulle circostanze dei raid. 

Nato nel 1964 in Iran, Soleimani aveva ricoperto ruoli di primo piano all’interno dell’apparato di sicurezza del Paese e, secondo fonti internazionali, guidava i Basij da circa sei anni. 

La milizia Basij, parte dei Guardiani della Rivoluzione, è nota soprattutto per la loro funzione di milizia volontaria al servizio del regime e per il suo ruolo nella volenta repressione delle proteste interne in Iran. Si ritiene che siano responsabili della morte di molti civili iraniani. Per questo motivo Soleimani era stato inserito nella lista delle persone sanzionate dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. 

L’uccisione di Soleimani rappresenta un “duro colpo” per le “strutture di comando e di controllo” dell’Iran, affermano le Idf in una nota. L’impegno delle forze israeliane, prosegue il comunicato, è quello di “continuare ad agire con la forza” contro i comandanti iraniani.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.8 ° C
16.7 °
15.1 °
52 %
5.7kmh
0 %
Mar
16 °
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
15 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1307)ultimora (1162)sport (63)Eurofocus (52)demografica (30)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati