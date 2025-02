Raid russo su Kiev, Zelensky: “Chiaro che Putin non si prepara alla pace”

(Adnkronos) – La Russia martella l’Ucraina e Zelensky accusa Putin di “non volere la pace”. Nella notte un massiccio attacco aereo con droni e missili ha colpito la regione di Kiev e la capitale, provocando almeno un morto e quattro feriti, tra cui un bambino. Lo ha reso noto il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak su Telegram spiegando che una parte della capitale è rimasta senza elettricità a causa del raid. I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un incendio in una zona residenziale di Kiev, aggiungono i media. Nel distretto di Holosiivskyi, un vasto incendio ha avvolto un magazzino di 600 metri quadrati, mentre nel distretto di Solomianskyi, il tetto di un edificio residenziale ha preso fuoco. Non sono state immediatamente fornite ulteriori informazioni sulla reale entità dei danni o delle vittime. Secondo quanto riferito da diversi giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto, a Kiev si sono verificate delle esplosioni intorno alle 4:30 del mattino, ora locale. Secondo le prime informazioni , quattro missili balistici Iskander sarebbero stati lanciati verso la capitale. Il presidente russo Vladimir “Putin non si sta preparando per la pace, continua a uccidere ucraini e a distruggere città”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso i social media, ribadendo che “solo misure forti e pressioni sulla Russia possono fermare questo terrore”. “In questo momento abbiamo bisogno dell’unità e del supporto di tutti i nostri partner nella lotta per una giusta fine di questa guerra”, ha detto Zelensky in un post. Il destino di milioni di russi nel Donbass non interessa a Kiev e all’Occidente, che hanno fatto di tutto per “seppellire” gli accordi di Minsk. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in occasione del decimo anniversario della firma del “Pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi di Minsk”. “La storia del sabotaggio di Kiev durato sette anni, con la connivenza e il sostegno dell’Occidente del “Pacchetto di misure” e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dimostra chiaramente che per loro il Donbass è un territorio, non le persone che ci vivono – ha spiegato la Zakharova – Non si preoccupano del destino di milioni di russi e residenti di lingua russa, quindi hanno fatto di tutto per ‘seppellire’ gli accordi di Minsk, la cui attuazione ha aperto una reale —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)