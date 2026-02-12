11.8 C
Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale”, dice Conti. I due avevano già duettato in un celebre brano di Ramazzotti, ‘L’Aurora’. 

Eros Ramazzotti festeggerà al festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con “Adesso Tu”. Domani, Conti, Laura Pausini e i 30 concorrenti del festival saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore, per noi per Sanremo e per l’intera discografia italiana”, dice Conti.  

 

