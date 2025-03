Ranieri: “Gasperini non sarà il nuovo allenatore della Roma”

(Adnkronos) – “Potete escludere tutti quelli che avete detto. Gasperini non sarà il nuovo allenatore”. Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha chiarito così i dubbi sulla panchina giallorossa per la prossima stagione, nella conferenza stampa pre-Lecce. Dopo aver precisato che Gasperini non sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione, Ranieri ha speso parole di stima per la proprietà giallorossa: “Per me, il presidente era importante quando aveva un progetto e a fine mese ci pagava. Il presidente del Chelsea prima di Abramovich l’ho visto più dopo che quando era presidente. Solo in Italia vogliamo che parli. Quale presidente americano parla in Italia? Ripeto quello che ha detto, vuole fare grande la Roma. Ha già speso un miliardo, non può comprare perché ha questo gentlement agreement. È un momento particolare perché è uscito dal budget imposto dall’Uefa, io preferisco un presidente che parla poco e faccia tanto. Parlo da tifoso”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)