17.8 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ranucci, Gabanelli: “Hanno sbagliato bersaglio, Report non si fa intimidire”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È un atto terribile. Non succedeva da 30 anni in Italia una cosa del genere”. Così all’Adnkronos, Milena Gabanelli, fondatrice e per vent’anni volto di ‘Report’, commenta il grave atto intimidatorio contro il suo successore e collega Sigfrido Ranucci.  

“Per me vuol dire una cosa sola: ‘Cari e caro Sigfrido, alla testa di Report non dovete più occuparvi dei fatti nostri'”, dice la giornalista. Gabanelli, che ha lavorato per un decennio con Ranucci come suo coautore, esprime piena fiducia nella squadra di ‘Report’. “La conosco bene, conosco Sigfrido e conosco i ragazzi uno per uno. Hanno sbagliato bersaglio. È un atto intimidatorio, e quella squadra non si fa intimidire”. 

Alla domanda su quale consiglio darebbe oggi al team di ‘Report’, risponde con pragmatismo: “Uno sceglie di fare questo mestiere sapendo cosa si porta appresso. Il mio consiglio è di essere prudenti, ovviamente, perché l’incoscienza è inutile. Ma quando si sceglie la strada del giornalismo d’inchiesta, si sa che è una strada che porta dei rischi. Fa parte del pacchetto”. Gabanelli distingue nettamente il lavoro di ‘Report’ da altre forme di giornalismo: “Oggi chiamano inchiesta qualunque cosa, ma a ‘Report’ il concetto di giornalismo d’inchiesta è radicato e profondo”. 

Infine, un’analisi del contesto in cui è maturata la violenza: “Il clima verso il giornalismo d’inchiesta non è mai stato tenero”, afferma. “Poi dipende da chi vai a toccare. Se si toccano i gruppi più violenti, è evidente che reagiscono. Evidentemente qualcuno si è infastidito molto per i temi che hanno toccato o che stanno per affrontare”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.8 ° C
18.5 °
17 °
53 %
2.7kmh
0 %
Ven
18 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1910)ultimora (1302)vid (230)tec (100)Lav (78)sal (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati