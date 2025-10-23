18.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rapid Vienna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuova sfida europea per la Fiorentina. Il club viola affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il Rapid Vienna in trasferta nella seconda giornata di Conference League. La squadra di Pioli è reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro il Milan, che ha vinto 2-1 a San Siro e nella gara d’esordio nella terza competizione continentale ha battuto il Sigma Olomuc grazie ai gol di Piccoli e Ndour, portandosi quindi a 3 punti in classifica. Fermo a 0 invece il Rapid Vienna, che ha perso 4-1 contro il Lech Poznan. 

 

La sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulovic; Mbuyi. All, Stoger 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli 

 

Rapid Vienna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.6 ° C
19.1 °
17.1 °
88 %
3.6kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2029)ultimora (1368)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati