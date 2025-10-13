23.9 C
Rapper Faneto sotto accusa, l’ex fidanzata pubblica foto e messaggi di violenza

1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Faneto sotto accusa. Una diretta su Instagram con foto, video e messaggi per documentare le violenze e le minacce subite nel tempo dall’ex fidanzato, il rapper italo-dominicano Faneto. A pubblicarle è stata nel weekend Alessandra N., vent’anni e oltre 60mila followers. Le immagini diventano virali sui social e Faneto, all’anagrafe Valentin Antonio Segura, 21enne residente a Milano, si affretta a chiudere tutti i suoi account. 

Una storia di maltrattamenti diventata pubblica solo negli ultimi giorni, ma che è al vaglio della magistratura da mesi. Lo scorso 15 maggio, infatti, la ragazza si sarebbe rivolta alla Polizia locale di Cremona. Per Faneto scatta il ‘codice rosso’, ma le violenze non cessano. A luglio, in un bad & breakfast a Milano la polizia interviene per una lite tra i due, degenerata in aggressione fisica. 

“Grazie a chi mi supporta, ad ogni donna in difficoltà, ad ogni grande uomo e a tutti quelli che stanno cercando di aiutarmi”, scrive nelle storie questa mattina la ventenne, denunciando l’esistenza di account fake e finte raccolte fondi avviate a suo nome. Sui social circola anche il video di una ‘spedizione punitiva’ ai danni del rapper, preso a calci mentre è a bordo di un’auto. Al momento, però, non risultano denunce dell’episodio. 

cronaca

