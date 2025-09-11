23.3 C
giovedì 11 Settembre 2025
Rapporti con Epstein, Starmer licenzia l’ambasciatore Gb in Usa Peter Mandelson

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – Peter Mandelson è stato licenziato dall’incarico di ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. Lo riferisce Sky News, precisando che la decisione presa dal primo ministro britannico, Keir Starmer, è legata ai rapporti tra il diplomatico e Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida nel 2019 in carcere a New York mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni. Il provvedimento di Starmer segue la pubblicazione di un messaggio di sostegno che Mandelson inviò ad Epstein malgrado il finanziere rischiasse il carcere per reati sessuali. “Il mio migliore amico, un uomo intelligente e perspicace, paracadutato nella mia vita”, lo definiva in una lettera contenuta nel libro degli auguri per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 e pubblicato dai legislatori americani.  L’esistenza della lettera di Mandelson era stata segnalata per la prima volta dal Wall Street Journal a luglio, quando il giornale aveva pubblicato i dettagli del presunto biglietto di auguri.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

