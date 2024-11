Rating di legalità: Codere Italia conferma il suo impegno per la legalità e la trasparenza grazie al riconoscimento dell’Agcm

(Adnkronos) –

Codere Italia SpA, insieme alle sue partecipate Codere Network e Operbingo, ha confermato il riconoscimento del rating di legalità da parte dell’Agcm – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già ottenuto nel 2022. L’azienda, da sempre impegnata per la legalità e la trasparenza, mostra così di operare sulla base di elevati standard qualitativi e di comportamenti etici e virtuosi. Nella valutazione per l’attribuzione del rating di legalità vengono valutati una serie di requisiti sia normativi che extra normativi volontari come le procedure messe in campo per la gestione del rischio aziendale, l’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa ed alla sostenibilità, la prevenzione della corruzione e dei reati connessi attraverso la definizione ed il rispetto del Modello 231, con un focus costante sul rapporto con il cliente e alla tracciabilità dei pagamenti. “Il rinnovo del rating di legalità è per noi un importante riconoscimento degli sforzi compiuti per costruire una realtà aziendale fondata sui valori dell’etica e della legalità. Siamo convinti che il successo duraturo si costruisca anche attraverso il rispetto delle regole e l’adozione di pratiche aziendali responsabili. Continueremo su questa strada, consapevoli del ruolo che il gruppo Codere svolge nello sviluppo di un sistema economico sostenibile e corretto, confermando la nostra posizione come partner di fiducia per gli stakeholder”, sottolinea Biancamaria Tancredi, Direttrice Compliance e Antiriciclaggio di Codere Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)