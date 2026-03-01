11.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori

1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l’accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per motivi legati all’uso di stupefacenti. I genitori del minore sono stati arrestati dopo avere reagito ai carabinieri nel corso della successiva perquisizione domiciliare.  

I fatti verso le 8 di sabato quando a Riolo Terme, su un autobus di linea carico di studenti, partito da Faenza e diretto all’istituto alberghiero, il 16enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo averlo minacciato, ha colpito con un coltello alla gamba uno degli studenti presenti, un 19enne. Una volta a Riolo, non appena le porte del mezzo si sono aperte, l’aggressore è fuggito mentre il ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Faenza dove, dopo essere stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.  

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri della Stazione di Riolo Terme già avvertiti telefonicamente dal conducente il quale nel frattempo si era premurato di evitare il panico tra i passeggeri del bus gestendo la situazione. Le ricerche dell’aggressore hanno permesso di individuarlo poco dopo. Il coltello usato, di cui si era già disfatto, è stato trovato in un cassonetto.  

In casa 16enne, i genitori hanno mostrato insofferenza al controllo proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari. L’atteggiamento aggressivo della coppia si sarebbe trasformato dopo pochi istanti in una vera e propria aggressione con tanto di calci, pugni e spintoni. I due sono stati arrestati con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il minore è stato affidato a una comunità come disposto dalla Procura dei Minorenni di Bologna.  

