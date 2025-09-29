“Re Carlo codardo con Trump”: Livia Giuggioli Firth restituisce onorificenza reale

(Adnkronos) – Livia Giuggioli Firth, attivista italiana ed ex moglie dell’attore Colin Firth, ha deciso di restituire la sua onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, dopo l’incontro fra re Carlo e Donald Trump. Il motivo della decisione? Gli onori con cui il presidente degli Stati Uniti è stato accolto a corte, che hanno sconfinato in un atteggiamento “codardo” che ha legittimato la politica del tycoon. In un post su Instagram, la plateale azione dell’avvocatessa, famosa per l’impegno nella moda sostenibile e nella difesa dell’ambiente: davanti alla telecamera, prende e strappa il certificato dell’Mbe, che le era stato conferito nel 2019, mostrando la medaglia che intende presto restituire. “Nel 2019 – spiega nel video la Giuggioli – mi è stata conferita questa onorificenza Mbe per i servizi resi nel tentativo di rendere la catena di fornitura della moda un luogo di lavoro più giusto e meno mortale per i lavoratori dell’abbigliamento di tutto il mondo. Sebbene io sia contro l’Impero britannico e i resti di quel sistema tossico, ho accettato l’onorificenza a nome dei molti attivisti dei lavoratori dell’abbigliamento che mi hanno istruito e sostenuto. Avevo anche un grande rispetto per re Carlo, all’epoca principe di Galles, e per le sue decennali battaglie a favore della giustizia sociale e ambientale. Mentre scrivo, vediamo quell’orribile scusa umana (chiamata Trump) in piena attività all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la sua retorica velenosa amplificata e legittimata. Ho riflettuto sulla sua visita nel Regno Unito la scorsa settimana e temo di non riuscire a conciliare il modo in cui è stato assecondato e onorato e, ancora una volta, legittimato”. “In effetti – prosegue nel post l’attivista – lo show della scorsa settimana non mi ha mostrato nulla di quei valori che pensavo re Carlo sostenesse o del suo spirito. Piuttosto, è stata una spaventosa e vile dimostrazione di acquiescenza nei confronti di qualcuno che è a favore della distruzione del mondo naturale e delle persone più vulnerabili del pianeta. Poiché non riesco a conciliare queste due posizioni, ho stracciato la mia onorificenza e la rispedisco al mittente. Conosco molti britannici onesti e rispettabili che non riusciranno a conciliare i loro valori di equità e giustizia con la grottesca pantomima a cui abbiamo assistito. Credo che solo prendendo posizione possiamo far conoscere i nostri sentimenti”. La Giuggioli Firth è stata sposata con il marito attore dal 1997 al 2021. Hanno due figli, Luca e Matteo. Colin Firth non ha commentato la decisione dell’ex moglie. È stato nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico (Cbe) in occasione del compleanno della regina nel 2011 per i suoi servizi al teatro. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)