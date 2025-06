Re Carlo e il ‘doppio compleanno’, ecco perché festeggia due volte

(Adnkronos) – Re Carlo III festeggerà il compleanno questo fine settimana con la parata del Trooping the Colour, la cerimonia che si tiene a Londra il secondo sabato di giugno in occasione dell’anniversario della nascita del sovrano del Regno Unito. Tuttavia, Charles non è nato il 14 giugno, bensì il 14 novembre, giorno in cui festeggerà in privato i suoi 77 anni. E allora perché il monarca celebra due volte il proprio compleanno? La ragione è molto semplice e anche molto ‘british’, come spiega il Mirror, poiché ispirata dall’eterno desiderio britannico di bel tempo, in Gran Bretagna possibile alla vigilia dell’estate ma estremamente improbabile in pieno autunno. Il festeggiamento di due compleanni per il re è una tradizione secolare nel Regno Unito. Si ritiene che il primo Trooping the Colour si sia svolto durante il regno di re Carlo II, che fu monarca dal 1660 al 1685. Nel 1748 si decise che la parata celebrasse il compleanno ufficiale del sovrano, diventando un evento annuale dopo l’ascesa al trono di Giorgio III nel 1760. Ma fu re Edoardo VII, che regnò dal 1901 al 1910 e nacque a novembre, a dare inizio alla tradizione di celebrare il Trooping the Colour a giugno, decidendo che il mese autunnale non fosse ottimale per un grande raduno all’aperto. Così, spostò le celebrazioni ufficiali a maggio o giugno, perché c’erano meno probabilità che il giorno del grande evento fosse freddo e piovoso. Da allora, i monarchi i cui compleanni cadono in periodi diversi dell’anno, lo celebrano a giugno, oltre che nelle date di nascita vere e proprie. Il suo successore, Giorgio V, che era nato il 3 giugno, ebbe un solo compleanno ufficiale nello stesso mese, ma Giorgio VI, che festeggiava il compleanno a dicembre, reintrodusse la tradizione di un compleanno ufficiale in estate, che sua figlia Elisabetta II continuò. C’è dunque la possibilità che quando il principe William salirà al trono festeggerà solo un compleanno, dato che il suo compleanno effettivo cade già a giugno (il 21). Allo stesso modo, anche il principe George festeggia il compleanno in estate (il 22 luglio) e potrebbe decidere di festeggiare un solo compleanno quando diventerà re, il che significa che la tradizione dei due compleanni potrebbe scomparire per diversi decenni. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)