Re Carlo e il principe Harry si riavvicinano? A Londra un “summit di pace segreto”

(Adnkronos) – C’è stato ”un summit di pace segreto” a Londra, come lo definisce la stampa britannica, che cercare un riavvicinamento tra re Carlo e il principe Harry e organizzare un incontro tra i due. Al summit non erano presenti né il monarca, né il duca di Sussex, ma i loro due più stretti collaboratori, Meredith Maines, capo dello staff e direttrice delle comunicazioni di Harry e il segretario alle comunicazioni di Carlo III, Tobyn Andreae. L’incontro si è svolto presso la Royal Over-Seas League, un club privato a pochi minuti da Clarence House, come dimostra una fotografia scattata dal Mail on Sunday, ed è stato descritto come ”un ramoscello d’ulivo” dopo anni di allontanamento. “C’è ancora molta strada da fare, ma per la prima volta da anni è stato aperto un canale di comunicazione”, ha detto una fonte al Mail. “Non c’era un programma formale, solo un drink informale. C’erano argomenti di cui entrambe le parti volevano parlare”, ha aggiunto la fonte, affermando che è stato solo “il primo passo verso la riconciliazione tra Harry e suo padre, ma almeno è un passo nella giusta direzione”. Insomma, ha proseguito, “tutti vogliono solo voltare pagina e andare avanti. Finalmente è arrivato il momento giusto per parlarsi”.

La frattura tra il principe Harry e re Carlo si è inasprita dopo che il duca e la duchessa del Sussex hanno rinunciato ai ruoli reali nel 2020. Dopo il trasferimento in California, la coppia ha iniziato a esprimere le proprie lamentele in interviste e documentari. Le memorie di Harry del 2023, 'Spare', che riportavano imbarazzanti rivelazioni sulla Casa di Windsor, non hanno fatto altro che peggiorare le tensioni con la sua famiglia.