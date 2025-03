Re Carlo e Kate, il ritorno al Commonwealth Day dopo le cure contro il cancro

(Adnkronos) –

Re Carlo e la principessa del Galles

Kate tornano oggi ai loro impegni in occasione del Commonwealth Day Service of Celebration, dopo aver saltato l’evento dell’anno scorso perché entrambi sottoposti alle cure contro il cancro. Durante la cerimonia annuale presso l’Abbazia di Westminster a Londra, Charles lancerà un appello all’unità in “tempi incerti” e per “ripristinare l’armonia”. Il suo messaggio alle 56 nazioni del Commonwealth giunge in un momento di tensione mentre si sta tentando di negoziare un possibile cessate il fuoco in Ucraina e ribadirà il concetto che “le differenze, anziché problemi, sono una fonte di forza e un’opportunità di apprendimento”. Il 5 marzo, Buckingham Palace ha annunciato che anche Catherine Middleton parteciperà alla cerimonia. La principessa si unirà al principe William, al re Carlo, alla regina Camilla, alla principessa Anna, al principe Richard, al duca di Gloucester e a Birgitte, la duchessa di Gloucester. Il tema del Commonwealth Day di quest’anno è ‘Together We Thrive’ (‘Insieme prosperiamo’) e 2.000 ospiti si riuniranno per commemorare “lo spirito duraturo della famiglia del Commonwealth”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)