Re Carlo: “Rinnovare impegno per la pace nel Giorno della Vittoria in Europa”

(Adnkronos) – Un rinnovo degli “impegni globali per il ripristino di una pace giusta dove c’è guerra, per la diplomazia e per la prevenzione dei conflitti”. Lo ha chiesto re Carlo, mentre il Regno Unito celebrava ieri l’80mo anniversario del Giorno della Vittoria in Europa nell’Abbazia di Westminster, fulcro delle commemorazioni nazionali, con una cerimonia che ha unito i toccanti ricordi delle perdite subite in tempo di guerra alle speranze per il futuro che quella giornata storica aveva promesso. Alti membri della famiglia reale, politici e militari si sono uniti a 78 veterani della Seconda Guerra Mondiale mentre il re invitava la nazione a rispettare un silenzio di due minuti all’inizio della cerimonia. Parlando 80 anni dopo il discorso pronunciato dal nonno Giorgio VI, Carlo ha dichiarato che “non potrà mai esser veramente ripagato il debito verso coloro la cui ferma determinazione e forza d’animo hanno contribuito a distruggere il nazismo e a portare le nostre nazioni alleate fino al Giorno della Vittoria in Europa”. Il sovrano ha affermato che, mentre la generazione della Seconda Guerra Mondiale “sta tristemente scomparendo”, c’è il dovere “di portare avanti la sua storia, per garantire che quelle esperienze non vengano mai dimenticate”. Ripetendo le parole di Winston Churchill secondo cui “incontrarsi faccia a faccia è meglio della guerra”, ha aggiunto che dovremmo “ridedicarci non solo alla causa della libertà, ma anche a rinnovare gli impegni globali per ripristinare una pace giusta dove c’è guerra, alla diplomazia e alla prevenzione dei conflitti”. “Perché – ha spiegato – come disse mio nonno: ‘Avremo fallito e il sangue dei nostri cari sarà stato versato invano, se la vittoria per cui sono morti non porterà a una pace duratura, fondata sulla giustizia e stabilita nella buona volontà’. Sta a noi proteggere e continuare la loro preziosa eredità, affinché un giorno le generazioni future possano dire di noi: ‘Anche loro ci hanno lasciato in eredità un mondo migliore'”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)