Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 22 ottobre, il Real Madrid – in diretta tv e streaming – allo stadio Bernabeu nella terza giornata della fase campionato. Gli uomini di Tudor vengono dalla brutta sconfitta di Como, un 2-0 firmato Kempf e Nico Paz, e nella classifica di Champions si trovano al 23esimo posto con due punti, frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal.  

Il ‘nuovo’ Real Madrid di Xabi Alonso invece è a punteggio pieno al secondo posto a quota sei, dopo aver vinto con Marsiglia e Kairat Almaty. 

  

La sfida tra Real Madrid e Juventus è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Tudor 

 

Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

