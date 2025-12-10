10.6 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, il Real Madrid ospita il Manchester City – in diretta tv e streaming – al Bernabeu nella sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano dalla sconfitta interna contro il Celta Vigo, che si è imposto 2-0 nell’ultimo turno di Liga, e in Champions si trovano in sesta posizione con 12 punti.  

Gli inglesi di Guardiola invece hanno vinto contro il Sunderland 3-0 nell’ultima giornata di Premier League e in Europa sono in decima posizione con 10 punti, a -2 proprio dalla squadra di Xabi Alonso.  

 

La sfida tra Real Madrid e Manchester City è in programma oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouameni, Guler; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Alonso 

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Foden, Gonzalez, Bernardo Silva; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola 

 

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
12 °
9.8 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1343)ultimora (1238)sport (57)demografica (32)attualità (27)Eurofocus (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati