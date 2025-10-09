24 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un incendio elettrico è scoppiato giovedì mattina nell’abitazione del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella zona residenziale La Moraleja ad Alcobendas, secondo quanto riportato da Telemadrid.  

L’incendio sarebbe divampato nel controsoffitto della sauna situata nel seminterrato ed ha causato una grande nuvola di fumo che ha avvolto due piani dell’abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a ventilare le stanze colpite. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24 ° C
25.1 °
22.4 °
46 %
1.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1138)ultimora (828)tec (60)Lav (48)sal (46)vid (45)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati