Record senza precedenti per Taylor Swift, i primi 12 brani in Top100 sono tutti suoi

(Adnkronos) –
Taylor Swift continua a macinare record. Ieri, ha ottenuto un altro risultato senza precedenti nel mercato americano: tutti e 12 i brani del suo nuovo album ‘The Life of a Showgirl’ hanno occupato le prime 12 posizioni della Billboard Hot 100. È la prima volta nella storia della classifica che un artista domina l’intera Top 12. Il singolo ‘The Fate of Ophelia’ ha debuttato al numero 1, seguito da titoli come ‘Opalite’, ‘Elizabeth Taylor’ e ‘Father Figure’, confermando la potenza narrativa e commerciale dell’album.  

‘The Life of a Showgirl’ ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 con oltre 4 milioni di album venduti nella prima settimana. Di queste, 3,48 milioni sono vendite pure, un dato che supera ogni record precedente, incluso quello di Adele con ’25’. Di queste vendite, oltre 1,2 milioni sono copie in vinile, un risultato che ridefinisce il mercato fisico in piena era digitale.  

Sul fronte dello streaming, Swift ha raccolto 1.5 miliardi di ascolti globali in sette giorni, mentre ‘The Fate of Ophelia’ ha generato da solo 92.5 milioni di stream negli Stati Uniti. Con questo album, la star nata in Pennsylvania ha portato a 15 il numero dei suoi dischi che hanno raggiunto il primo posto nella Billboard 200, diventando l’artista solista con il maggior numero di album al vertice nella storia della classifica. Country, pop, synth-pop, folk, rock, Swift ha reinventato il suo stile in ogni era e ogni sua uscita è un evento globale e ogni numero un nuovo standard di riferimento. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

