Referendum, affluenza ore 12 al 7,4%: oggi urne aperte fino alle 23

(Adnkronos) – E’ del 7,4% l’affluenza alle urne registrata alle 12 per i cinque referendum. E’ quanto emerge dai dati, pubblicati sul sito Eligendo, relativi alle 61.591 sezioni. Si vota oggi, domenica 8 giugno 2025, fino alle 23.00. Per la giornata di domani, invece, i seggi resteranno aperti dalle 7.00 fino alle 15.00. L’Emilia Romagna ha raggiunto la percentuale più alta di affluenza, alle 12, con il 10,93%, seguita dalla Toscana (10,31%) e Liguria (9,23%). Mentre la più bassa è stata registrata in Calabria (4,38%) e in Sicilia (4,47%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)