11 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Referendum giustizia, il sondaggio: 3 scenari, la chiave è l’affluenza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Referendum sulla riforma della giustizia in bilico tra Sì e No, affluenza decisiva per il risultato. Il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera descrive un quadro a dir poco incerto a meno di 40 giorni dal voto, in programma il 22 e il 23 marzo. Nel campione interpellato, solo il 36% è certo di andare al seggio. Il 16% probabilmente lo farà. Il 48% è certo di non votare o ritiene l’ipotesi molto probabile. 

 

Gli scenari, quindi, cambiano in base all’affluenza. Se a votare fosse poco più del 40% degli aventi diritto, il No sarebbe in vantaggio con il 50,6% contro il 49,4% del Sì. Un testa a testa, in sostanza. E’ ipotizzabile però che nelle ultime settimane prima della consultazione si assisterà ad una mobilitazione – anche del fronte del Sì – con effetti sull’affluenza. Se si arrivasse al 46% di partecipazione, il Sì otterrebbe il 51,5% dei voti validi contro il 48,5% del No. Basterebbe un’affluenza lievemente superiore (52%) per un verdetto più netto: Sì al 53,7% contro il 46,3% del No. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11 ° C
11.8 °
9.9 °
80 %
1.5kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
14 °
Lun
9 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1266)sport (69)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati