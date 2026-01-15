10.7 C
Firenze
giovedì 15 Gennaio 2026
Referendum giustizia, il sondaggio: sì al 48,7% e no al 30%

(Adnkronos) – I Sì al referendum sulla riforma della giustizia in netto vantaggio. Fratelli d’Italia primo partito e centrodestra avanti rispetto al centrosinistra. E’ il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, in onda a Linea Notte oggi 15 gennaio 2026. 

In relazione al referendum sulla riforma della giustizia, il panorama appare delineato: i favorevoli alla riforma sono infatti al 48,7% (+1,2% rispetto alla settimana precedente) mentre i No si fermano al 30% (+1,8%), con una affluenza alle urne stimata al 43%. Gli indecisi sono il 21,3%, in calo di 3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente.  

In ottica elezioni, le coalizioni sono divise appena da un punto percentuale. Il centrodestra si attesta infatti al 46,8% (-0,8% rispetto alla settimana precedente) e il centrosinistra al 45,6% (+0,7% rispetto alla settimana precedente). Il centro con Azione (3%) e Libdem (1,7%) arriva al 4,7% (-0,2%). Quanto all’affluenza stimata è al 55% (rispetto al 64% del 2022). 

Podio invariato tra i partiti. Fratelli d’Italia è al top con il 28,6%. Seguono il Pd al 22,3% e i 5 Stelle 12,8%. Lega e Forza Italia pari: entrambe all’8,3%. Mentre nel campo del centrosinistra Avs è al 5,9%, Italia Viva al 2,8% e Più Europa all’1,8%. Nel centrodestra Noi Moderati è all’1,6%. 

 

