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Referendum giustizia, l’analisi del voto: elettori ‘debuttanti’ e giovani scelgono No

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il No vince il referendum sulla riforma della giustizia grazie anche ai voti degli elettori dei partiti favorevoli al Sì. E’ l’analisi del sondaggista Antonio Noto, del Consorzio Opinio Italia, all’Adnkronos. “Spuntano alcuni dati interessanti: all’interno del centrodestra l’elettorato che ha votato maggiormente ‘No’ è quello di Forza Italia (17,9%), mentre nel campo opposto l’elettorato che ha votato con più forza il ‘Sì’ è quello del Movimento Cinque Stelle (13%). Ma questa consultazione è stata condizionata anche da un altro aspetto: per la prima volta hanno votato elettori che non si erano recati alle urne né per le Politiche, né per Europee: il 57,7% di essi hanno optato per il ‘No’ mentre il 42,3% per il ‘Sì”, osserva andando alla radice del risultato. 

Per il resto gli elettori di centrodestra e centrosinistra hanno confermato i due blocchi contrapposti sulla riforma della giustizia seguendo le scelte di maggioranza e opposizioni. I ‘Sì’ dell’elettorato di Fratelli d’Italia sono pari all’88,8%; i ‘No’ all’11,2%. L’85% dell’elettorato della Lega si è espresso a favore, il 14,1% contro. L’82,1% dell’elettorato di Forza Italia – Noi Moderati – Ppe ha votato ‘Sì’, mentre 17,9% ‘No’.  

Per quanto riguarda le forze di opposizione, il 90,4% dell’elettorato del Partito Democratico ha messo una croce sul ‘No’, mentre ha votato ‘Sì’ il 9,6%. Contrari alla riforma l’87,0% degli elettori del Movimento 5 Stelle e 13% i favorevoli. Quasi del tutto compatti gli elettori di Alleanza Verdi Sinistra: i ‘No’nel loro caso hanno raggiunto il 93,1%, mentre i ‘Sì’ si sono fermati al 6,9%.  

Per quanto riguarda l’età degli elettori, nella fascia tra i 18-34 anni hanno votato ‘No’ il 61,1%, mentre i favorevoli sono stati il 38,9%. I 35-54enni si sono divisi tra il 53,3% di ‘No’ e 46,7% di ‘Sì’. Mentre i 55enni e oltre hanno votato a favore nel 50,7% dei casi e contro nel 49,3%. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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