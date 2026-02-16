Referendum giustizia, ministero ad Anm: rendere noti finanziamenti ricevuti da Comitato del No

(Adnkronos) – In un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente dell’Anm Cesare Parodi si solleva ”un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all’Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell’Anm”. Al ministero della Giustizia è arrivato ”un atto di sindacato ispettivo con il quale”, si legge nel documento, il parlamentare interrogante riferisce che il ”segretario generale dell’Anm avrebbe dichiarato che il ‘Comitato Giusto dire No’ promosso dall’Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria”.

”Sottopongo alle vostre valutazioni, pertanto, l’opportunità di rendere noto alla collettività, nell’ottica di piena trasparenza gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato ‘Giusto dire No’ da parte di privati cittadini”, si legge nella lettera.

