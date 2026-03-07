8.3 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Referendum giustizia, sondaggio: No avanti anche se affluenza sale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il No in vantaggio a 2 settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Il sondaggio Youtrend per Sky TG24 con le intenzioni di voto in vista della consultazione del 22 e del 23 marzo delinea un quadro definito a prescindere dall’affluenza. Il No è avanti con il 54,1% nello scenario con affluenza bassa, che considera solo chi dice che andrà a votare sicuramente e che dovrebbe penalizzare in maniera più netta il Sì. Nello scenario con affluenza alta, che include anche chi dice che andrà ai seggi ‘probabilmente’, il vantaggio del No è più ridotto: 51,4%. Nella rilevazione dell’11 febbraio il No era già in testa nello scenario con bassa affluenza, mentre nell’altro era avanti il Sì. 

Al sondaggio sul referendum è abbinato quello sulle intenzioni di voto in caso di elezioni, con dati che premiano il Pd (22,4%, +0,6), M5S (12,9%, +0,6) e Italia viva (2,2%,+0,6). Frena, al contrario, Futuro Nazionale di Vannacci, che perde quasi un punto nell’ultima settimana e scivola al 3,2%. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia resta la prima forza con il 28,7%, davanti a Forza Italia (8,1%) e alla Lega (6,4%), con quest’ultima che resta dietro Alleanza Verdi Sinistra (6,5%).  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
10.1 °
6.7 °
57 %
1.4kmh
33 %
Sab
14 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1369)ultimora (1220)sport (71)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati