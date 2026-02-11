11.6 C
Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no

(Adnkronos) – La partita del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia “è aperta”. O così sembra, stando all’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. 

“Nello scenario ad alta partecipazione – si legge in una nota- il Sì sarebbe leggermente avanti (52,6% contro 47,4%), con un’affluenza potenziale al 58,5%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente. Con affluenza bassa la situazione si ribalta di poco: No al 51,1%, Sì al 48,9%, affluenza al 46,5% – considerando solo coloro che voterebbero sicuramente”.  

“La frattura politica – continua la nota – è netta: tra gli elettori di centrodestra oltre il 90% voterebbe Sì in entrambi gli scenari, mentre tra gli elettori del campo largo più dell’85% si schiera per il No. Nell’insieme degli elettori di altri partiti e degli astenuti prevale il Sì ma con quote di incertezza e astensione molto più elevate, rendendo questo segmento il vero ago della bilancia”.  

