Referendum, il fronte del Sì all’attacco dell’Anm: propaganda nel Tribunale di Reggio Calabria

(Adnkronos) – La battaglia tra Sì e No al referendum sulla giustizia entra anche in tribunale. A Reggio Calabria sono spuntati diversi cartelloni a favore del No, scatenando l’indignazione del fronte opposto.

“Annettere il tribunale di Reggio Calabria e trasformarlo come fanno gli scalmanati che occupano gli edifici pubblici con cartelli intrisi di falsità sul referendum – afferma Giorgio Mulè, responsabile della campagna per il Sì al referendum sulla giustizia di Forza Italia – offende l’istituzione e dovrebbe indignare chi dovrebbe salvaguardarla. Disseminando il Tribunale con quei cartelli, l’Anm ha compiuto un atto di teppismo elettorale gravissimo che pretenderebbe immediate iniziative da parte del presidente del Tribunale e delle alte magistrature del capoluogo. Parliamo tra l’altro – sottolinea Mulè – della stessa sede di Corte d’Appello che ha il non invidiabile primato di liquidare ogni anno milioni di euro, oltre 50 dal 2018, per casi di ingiusta detenzione: sono 564 soltanto negli ultimi anni”.

Per il portavoce del Comitato ‘Sì Riforma’ Alessandro Sallusti “quanto è avvenuto al Tribunale di Reggio Calabria è vergognoso. I corridoi del Palazzo di Giustizia, tempio del diritto, si sono trasformati in uno spazio elettorale in cui il No alla riforma della giustizia domina la scena, senza alcun tipo di contraddittorio. Sono stati, infatti, posti manifesti delle ragioni avverse alla riforma, in barba a qualsiasi norma prevista per una sana condotta della campagna referendaria. È il segno inequivocabile che le ragioni del Sì danno fastidio, o meglio, fanno paura. E vengono oscurate da chi avvelena i pozzi e getta fango sul referendum. Tutto ciò è grave e inaccettabile”.

”Chi ha ridotto il Tribunale di Reggio Calabria a palcoscenico per il comitato del No ha superato ogni limite. Non è la prima volta: è il segnale inquietante di una giustizia sempre più percepita come di parte. Chiediamo l’immediata rimozione di tutti i manifesti e roll-up e che vengano accertate senza indugi le responsabilità di chi ha permesso questo scempio”.

Di “immagini raccapriccianti del tribunale di Reggio Calabria, all’interno del quale sono stati collocati sei pannelli di 2 metri per 2 di propaganda referendaria dell’Associazione nazionale magistrati” parla il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Se io mi recassi con un volantino del mio movimento politico all’interno di un tribunale sarei giustamente allontanato dai carabinieri, perché non sono luoghi adatti per la propaganda politica di parte. Invece i magistrati – attacca Gasparri – abusando del loro ruolo, arrivano a fare questo.

Quindi si rivolte al Capo dello Stato: “Chiedo pubblicamente al Presidente della Repubblica se queste cose sono compatibili con il suo appello. Presidente Mattarella, questi atteggiamenti dei magistrati dentro i tribunali sono gravi e intollerabili. La prego di intervenire quale presidente del Csm, perché il suo appello alla sobrietà e al senso di responsabilità cadrebbe nel vuoto in caso diverso”.

Sulla questione interviene anche il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti: “Penso semplicemente che in una campagna elettorale bisognerebbe avere l’attenzione a rispettare le norme, soprattutto da parte di coloro i quali tradizionalmente applicano le leggi”.

